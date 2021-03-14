В воскресенье в Петербурге ожидаются потепление и небольшие дожди

В это воскресенье, 14 марта, в Петербурге ожидаются потепление и небольшие дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По словам Леуса, город окажется во власти теплого и влажного атлантического воздуха. В связи с этим сохранится облачная погода, а также пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха составит от +3 до +5 градусов, а в Ленобласти потеплеет до +6. Скорость юго-восточного ветра составит 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, добавил специалист.
Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в марте и перепадах температуры. А минувший февраль стал самым холодным с 2012 года — средняя температура за месяц оказалась ниже средних значений на 2 с небольшим градуса.
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