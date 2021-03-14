В воскресенье в Петербурге ожидаются потепление и небольшие дожди

По словам Леуса, город окажется во власти теплого и влажного атлантического воздуха. В связи с этим сохранится облачная погода, а также пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха составит от +3 до +5 градусов, а в Ленобласти потеплеет до +6. Скорость юго-восточного ветра составит 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, добавил специалист.