В этом году ПМЭФ проведут в гибридном формате

Петербургский международный экономический форум в 2021 году планируют провести в гибридном формате. Об этом рассказал 12 марта замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов, сообщает «Фонтанка».
По словам Ситова, офлайновая часть мероприятия состоится с вероятностью 99%. Сейчас комитет по промышленной политике уже занимается поиском участников, с которыми будут заключаться соглашения. Пока что непонятно, какого масштаба будет офлайновая часть мероприятия и как организуют приезд зарубежных делегатов. Федеральный оргкомитет еще не проводил заседание, уточнил Ситов.
Петербургский международный экономический форум проходит ежегодно с 1997 года, с 2005 года в нем участвует президент России. Напомним, в 2020 году событие было не состоялось из-за пандемии коронавируса — тогда убытки из-за отмены его и других форумов оценили в 15 миллиардов рублей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.