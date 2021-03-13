В этом году ПМЭФ проведут в гибридном формате

Петербургский международный экономический форум проходит ежегодно с 1997 года, с 2005 года в нем участвует президент России. Напомним, в 2020 году событие было не состоялось из-за пандемии коронавируса — тогда убытки из-за отмены его и других форумов оценили в 15 миллиардов рублей.