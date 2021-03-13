«Севкабель Порт» может объединиться с пространством по соседству

Территорию бывшей Фабрики им. Веры Слуцкой арендует ООО «Мануфактура». В настоящий момент компания разрабатывают концепцию проекта, в частности, общую «Севкабель Портом» набережную. «Мы хотим, чтобы субарендаторы Фабрики имени Веры Слуцкой и «Севкабель Порта» могли работать в объединенной комфортной среде», — отметил Онацко. Он также добавил, что говорить о расширении «Севкабель Порта» некорректно. «Мы не делаем инвестиции в ту территорию и не занимаемся ее оперативным управлением», — сказал Онацко.