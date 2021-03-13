«Севкабель Порт» может объединиться с пространством по соседству

Общественное пространство «Севкабель Порт» и ближайшая территория бывшей Фабрики имени Веры Слуцкой могут объединиться. В планах — сделать часть уличного пространства общей для резидентов и посетителей двух проектов, пишет «РБК», ссылаясь на куратора «Севкабель Порта» Алексея Онацко.
Территорию бывшей Фабрики им. Веры Слуцкой арендует ООО «Мануфактура». В настоящий момент компания разрабатывают концепцию проекта, в частности, общую «Севкабель Портом» набережную. «Мы хотим, чтобы субарендаторы Фабрики имени Веры Слуцкой и «Севкабель Порта» могли работать в объединенной комфортной среде», — отметил Онацко. Он также добавил, что говорить о расширении «Севкабель Порта» некорректно. «Мы не делаем инвестиции в ту территорию и не занимаемся ее оперативным управлением», — сказал Онацко.
Кроме того, генеральный директор Artletika Creative Studio Михаил Утеев заявил, что к лету 2021 года на территории, где раньше был забор между «Севкабель Портом» и фабрикой, откроют уличное пространство для рисования с большим мольбертом и мебелью. На это уйдет порядка 3-4 млн рублей.
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