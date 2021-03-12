Две деревянные дачи начала XX века в Озерках и Лисьем Носу признаны памятниками

В Петербурге стало на два памятника больше. КГИОП признал объектами культурного наследия две деревянные постройки начала XX века в Озерках и Лисьем Носу.
Первый объект, включенный распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения, — деревянная оштукатуренная дача в Озерках. Здание выполнено в характере неоклассицизма с симметричной композицией и отдельными архитектурными элементами, присущими этому стилю. При создании архитектурного облика здания был использован перенос приёмов каменной архитектуры в деревянную, получивший широкое распространение в 1870-1890-х годах.
В настоящее время «Дача» на Варваринской улице, 23 — частный жилой дом. Часть декоративных элементов здания утрачена — как, например, историческая расстекловка, пристроено новое крыльцо, но в целом историческое объемно-пространственное решение сохранилось.
Вторым объектом, признанным памятником, стала деревянная двухэтажная дача в поселке Лисий Нос. Она расположена на углу квартала и формирует сразу две красные линии улиц Холмистая и Николаевская. Исторический облик здания, построенного в 1900-е годы, сохранился до настоящего времени, а вот интерьеры были утрачены.
Здание представляет собой представляет собой двухэтажный дом с башней и шатровой крышей. Его основной объем — бревенчатый сруб, облицованный гладкой доской. С южной стороны к нему примыкает квадратная трехэтажная башенка, завершенная шатром с чешуйчатым покрытием, с юго-западной — двухэтажная шестиугольная веранда с историческим декоративным остеклением геометрического рисунка и цветными вставками.
Оконные проемы на всех фасадах украшены профилированными наличниками. По периметру здания расположены подзоры карнизных и кровельных свесов, выполненные в технике пропильной резьбы. Кровельные свесы облицованы вагонкой и декоративными кобылками. Венчает здание вальмовая крыша с двумя слуховыми окнами. В настоящее время в здании располагается администрация поселка.
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