Две деревянные дачи начала XX века в Озерках и Лисьем Носу признаны памятниками

Вторым объектом, признанным памятником, стала деревянная двухэтажная дача в поселке Лисий Нос. Она расположена на углу квартала и формирует сразу две красные линии улиц Холмистая и Николаевская. Исторический облик здания, построенного в 1900-е годы, сохранился до настоящего времени, а вот интерьеры были утрачены.

Здание представляет собой представляет собой двухэтажный дом с башней и шатровой крышей. Его основной объем — бревенчатый сруб, облицованный гладкой доской. С южной стороны к нему примыкает квадратная трехэтажная башенка, завершенная шатром с чешуйчатым покрытием, с юго-западной — двухэтажная шестиугольная веранда с историческим декоративным остеклением геометрического рисунка и цветными вставками.

Оконные проемы на всех фасадах украшены профилированными наличниками. По периметру здания расположены подзоры карнизных и кровельных свесов, выполненные в технике пропильной резьбы. Кровельные свесы облицованы вагонкой и декоративными кобылками. Венчает здание вальмовая крыша с двумя слуховыми окнами. В настоящее время в здании располагается администрация поселка.