Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в марте и перепадах температуры

Как пишет «Бумага» со ссылкой на прогноз Колесова, к вечеру пятницы, 12 марта, потеплеет — и такая погода продлится около пяти дней. В это время в Петербурге ожидают от 0 до +5 градусов. «Это переход на теплую погоду», — отметил синоптик.

Однако примерно 17 марта снова похолодает. Из-за антициклона — температура воздуха будет варьироваться от −7 до 0 градусов. «Нельзя сказать [прогноз] за такой период: может, три дня. Но это кратковременно, сильных морозов больше не будет», — сказал Колесов.

Напомним, минувший февраль стал самым холодным с 2012 года — средняя температура за месяц оказалась ниже средних значений на 2 с небольшим градуса. Каким будет март рассказала ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева.