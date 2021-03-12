Дворцовый мост поменяет подсветку в честь Дня святого Патрика

«Мы впервые проводим День святого Патрика в гибридном формате. Начиная с сегодняшнего дня, наши горожане и гости смогут полюбоваться изумрудной декоративной подсветкой Дворцового моста в честь праздника», — рассказал заместитель председателя Комитета по внешним связям Арби Абубакаров. Зеленая подсветка будет работать с вечера пятницы по 24 марта.

В программе празднования Дня святого Патрика также открытие фотовыставки «Санкт-Петербург—Корк: литературные столицы» в здании Российской национальной библиотеки. В экспозицию войдут фотопортреты пяти ирландских и пяти российских писателей. Работы представлены на модулях в виде раскрытой книги, на мольбертах, рядом с ними посетители смогут ознакомиться с высказываниями и цитатами из произведений писателей. Фотовыставка продлится до 15 апреля.

В онлайн-формате пройдет круглый стол с участием друзей и партнеров центра из Дублина и Корка, а также преподавателей, студентов и специалистов по Ирландии из Петербурга. Темой обсуждения станет роль святого Патрика в формировании ирландской идентичности. В рамках фестиваля всем присоединившимся зрителям покажут видеоролики с ирландскими танцами и музыкой.

День святого Патрика — культурный и религиозный праздник, который отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика. Он является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В День святого Патрика принято надевать все зеленое — это один из цветов ирландского флага. А трилистник является символом страны и самого Изумрудного острова, где в мягком и влажном климате травяной покров остается зеленым круглый год.

Напомним, ранее Дворцовый мост поменял подсветку в честь Китайского Нового года. Настройку цвета светового потока свыше 600 светильников, размещенных на конструкциях Дворцового моста, специалисты «Ленсвета» осуществили удаленно — через систему интеллектуального управления световым оборудованием.