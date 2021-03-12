«Сильный ветер, снег, метель, резкое падение атмосферного давления, а вечером — оттепель. Сегодня, 12 марта, метеорологические условия в Северной столице будет определять надвигающийся с запада теплый атмосферный фронт. Его стараниями ожидается облачная погода, пройдет снег, местами слабая метель, температура воздуха будет активно повышаться», — сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу синоптика, сегодня температура воздуха в Петербурге опустится до 0…-2 градусов, по области от -4 до +1. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет резко падать и составит 742 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы. Как предупреждает МЧС со ссылкой на прогноз Гидрометцентра, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. На дорогах гололедица.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», потепление в Петербург придет в субботу. 13 марта ожидается облачная погода, ночью снег, утром — мокрый снег с дождем. Температура воздуха в ночное время суток от 1 до 3 градусов ниже нуля, днем от 2 до 4 со знаком «плюс». На дорогах талый снег, местами гололедица. В воскресенье, 14 марта, также возможен небольшой снег. Ночью -1…+1, днем +2…+4 градуса. На дорогах местами гололедица.