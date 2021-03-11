Когда в Петербурге наконец потеплеет? Синоптики дали прогноз

«Антициклон сдает позиции, а вместе с ним уходят и морозы. Сегодня антициклон продолжит свое движение на юг, его влияние на погоду будет ослабевать. В такой ситуации в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков», — рассказал о погоде на 11 марта ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Плюсовые температуры установятся в Петербурге к концу недели. И если в ночь на субботу в городе еще будет «минус», то в воскресенье — уверенный «плюс». По информации Гидрометцентра, в ночь на 13 марта ожидается от -1 до -6 градусов, днем от 0 до +5. 14 марта в ночное время от -3 до +2 градусов, в дневное — до 5 градусов выше нуля.