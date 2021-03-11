Видео дня: в Ботаническом саду Петра Великого зацвела китайская глициния 🌸

Чувствуем: настоящая весна уже на носу. В Ботаническом саду Петра великого зацвела китайская глициния — декоративная древесная лиана с ароматными цветками.
«Цветет глициния китайская. Одно из красивейших декоративных растений семейства Бобовые. В Японии название глицинии созвучно с одним из символов страны, вулканом Фудзи. Ждем вас на Субтропическом маршруте в ближайшую неделю», — поделились в ботаническом саду.
Глициния китайская — деревянистая лиана, достигающая 20-25 метров в высоту. В природе цветет весной, с апреля по май, плодоносит с мая по август и выдерживает понижения температуры воздуха до -20 градусов. В естественных условиях прорастает в горных лесах центрального и восточного Китая, а также в Японии.
Напомним, в первый день календарной весны в Петербурге расцвели подснежники. Их заметили в Московском районе и Ботаническом саду Петра Великого.
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