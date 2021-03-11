На Петербург надвигаются снегопад и гололед

«В четверг характер погоды в нашем городе изменится: уже сейчас небо заволокло облаками, в течение дня температура воздуха заметно поднимется, одновременно с этим усилится ветер. Такие погодные условия оказывают сильное влияние на состояние дорожного полотна, на котором может образоваться гололедица. Чтобы предотвратить ее появление и минимизировать число аварий из-за скользкости, дорожные предприятия продолжают обрабатывать опасные участки противогололедными материалами», — говорят в пресс-службе Комитета по благоустройству.

За минувшие сутки, 10 марта, для предотвращения образования гололеда на дорогах было использовано 338 тонн песко-соляной смеси. Утром в четверг на уборку улиц Петербурга вышло 795 единиц техники и 1222 работника ручного труда. В садах, парках и скверах работает еще 81 машина и 430 специалистов садово-парковых предприятий. Дорожные службы заняты подметанием дорог, вывозом мусора и остатков снега. С начала зимы с городских дорог было вывезено более 1,3 миллиона кубометров снега.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 11 марта, температура воздуха днем составит от 5 до 7 градусов ниже нуля. В пятницу, 12 марта, ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный снег, возможна метель. Утром и днем ожидается усиление ветра. В ночное время суток -8…-10 градусов, днем -2…-4. В субботу, 13 марта, небольшие, ночью местами умеренные осадки — снег, мокрый снег, днем с моросью. Ночью температура воздуха от -2 до -4 градусов, днем — от 2 до 4 выше нуля.