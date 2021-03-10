Концепция перформанса, приуроченного к последнему дню масленичной недели, создана художником Антоном Польским. Вместо масленичного чучела сгорит огромная надпись «Все» высотой в 4 метра — то есть «гори оно все синим пламенем». Этимология выражения относит к мифам — поверье связывает синий огонь с потусторонними силами. Синим огнем на болотах и кладбищах горят души нераскаявшихся грешников, поэтому выражение считалось обозначением крайне затруднительного положения.

«Музей стрит-арта предлагает обновить эту фразу и вложить в нее долю здорового принятия ситуации — понять, простить и отпустить как раз в прощеное воскресенье. В слово «все» каждый может внести свой смысл: от глобальных трудностей до бытовых проблем. Именно это индивидуальное «все» по задумке можно будет спалить дотла и начать с чистого листа», — говорят в пресс-службе музея.

Масленичный перформанс пройдет на публичной площадке Музея стрит-арта 14 марта. Также в этот день на территории можно будет перекусить блинами, согреться глинтвейном и посетить экскурсии. В стоимость билета входит часовая экскурсия с гидом по постоянной экспозиции Музея стрит-арта и посещение самого перформанса. Приобрести их можно в кассе музея в день мероприятия.

Антон Польский — уличный художник, исследователь, сооснователь и редактор сайта об искусстве и городской среде «Партизанинг», преподаватель истории современного искусства в РГГУ. В качестве художника работает под псевдонимом Make, автор множества акций и интервенций в городской среде, участник нескольких биеннале современного искусства и архитектуры.