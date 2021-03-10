Минувшей ночью в Петербурге похолодало до -20 градусов. Это первое за полвека морозное 10 марта

«В Санкт-Петербурге минимум составил -20,3 градуса, за последние как минимум 50 лет таких морозов в Северной столице в этот день не было. В Ленинградской области холоднее всего было в Лодейном Поле -36 градусов», — сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня погоду в Петербурге продолжит формировать наполненный арктическим воздухом антициклон. При переменной облачности обойдется без осадков, а температура воздуха окажется на 12-13 градусов ниже нормы. В дневное время температура воздуха от -10 до -12 градусов, по области — от 8 до 13 со знаком «минус».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 11 марта, переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -18…-20, днем -5…-7 градусов.

В пятницу, 12 марта, ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, в конце дня небольшой снег, поземок. Ветер умеренный, днем местами с порывами сильного. В ночное время суток от -7 до -9 градусов, днем от 2 до 4 ниже нуля. Все эти дни на дорогах местами гололедица.

Напомним, о том, что ночь на 10 марта в Петербурге станет самой холодной с начала календарной весны, накануне предупреждало МЧС. Температура воздуха должна была опуститься до отметки в -22 градуса.