Как предупреждает главное управление МЧС по Петербургу, ночью 10 марта в городе ожидается понижение температуры воздуха до -20...-22 градусов. На дорогах местами гололедица. Чтобы избежать переохлаждения, советуют одеваться многослойно — так легче сохранить тепло.

Также напоминают о важности правильного питания в холодное время года — ведь «энергия понадобится организму для борьбы с холодом». «Спасатели подчеркивают: легче не попадать в неприятные ситуации вовсе, нежели потом бороться с их последствиями», — сообщает пресс-служба МЧС.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду днем, 10 марта, температура воздуха опустится до 9-11 градусов мороза. В четверг, 11 марта, в ночное время от 18 до 20, днем — от 5 до 7 со знаком «минус». В пятницу, 12 марта, ночью -7…-9 градусов, днем -2…-4. Все эти дни на дорогах местами гололедица.