Петербуржцы расчистили огромную замерзшую лужу во дворе и превратили ее в каток ⛸

«Во дворе на Пулковском шоссе растаяла и замерзла огромная лужа. Петербуржцы не растерялись, расчистили ее от снега и устроили каток. Россия непременно будет счастливой», — пишет Telegram-канал «Протестный Петербург».

Организованно покататься на коньках петербуржцы еще могут. До 14 марта включительно работает «Каток у моря» на территории общественного пространства «Севкабель Порт», а также большой каток на острове Новая Голландия.

Открыт также искусственный каток на Елагином острове. Его режим работы может быть изменен с учетом погодных условий.