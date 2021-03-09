Петербуржцы расчистили огромную замерзшую лужу во дворе и превратили ее в каток ⛸

В одном из дворов на Пулковском шоссе растаяла и замерзла огромная лужа. Местные жители не растерялись — расчистили ее от снега и превратили в каток. Теперь там играют в хоккей и катаются на коньках.
«Во дворе на Пулковском шоссе растаяла и замерзла огромная лужа. Петербуржцы не растерялись, расчистили ее от снега и устроили каток. Россия непременно будет счастливой», — пишет Telegram-канал «Протестный Петербург».
Организованно покататься на коньках петербуржцы еще могут. До 14 марта включительно работает «Каток у моря» на территории общественного пространства «Севкабель Порт», а также большой каток на острове Новая Голландия.
Открыт также искусственный каток на Елагином острове. Его режим работы может быть изменен с учетом погодных условий.
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