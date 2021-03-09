«Противоборство снежного и морозного»: синоптик рассказал о погоде на начало рабочей недели в Петербурге

«Санкт-Петербург: на границе атмосферных вихрей. Синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться в противоборстве облачного и снежного циклона с запада и морозного и солнечного антициклона с востока. При переменной облачности существенных осадков не ожидается, лишь на западе области местами пройдет небольшой снег», — рассказал о погоде на сегодня, 9 марта, ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Температурный фон во вторник ожидается на 9-10 градусов ниже климатической нормы. Синоптики прогнозируют понижение до 9-11 градусов ниже нуля в Петербурге и до 7-12 — по области. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление будет расти и составит 769 миллиметров ртутного столба.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 10 марта, без существенных осадков, ветер восточных направлений, слабый. Температура воздуха ночью -20…-22 градуса, днем -8…-10, на дорогах местами гололедица. В четверг, 11 марта, ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. В ночное время от 16 до 18 градусов ниже нуля, днем — от 4 до 6 со знаком «минус».