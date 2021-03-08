«Ночлежка» объявила сбор проездных и жетонов на метро для бездомных

«Дорога в проекты Ночлежки — большая проблема для многих наших клиентов. Поэтому мы снова и снова просим проездные и жетоны для людей, которые приходят к нам за помощью», — рассказали сотрудники организации.

Желающие помочь могут принести жетоны в приют «Ночлежки» на Боровой, 112б (вход с Расстанной, 1) и передать дежурному в любой день с 9 до 21 часа. Также в «Ночлежке» напомнили, что по всему городу расположены специальные копилки для пожертвований. Найти ближайшую копилку можно по ссылке.