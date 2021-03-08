Echoviruses снял социальный ролик про ВИЧ под песню Мумий Тролля «Не целуясь»

Сегодня, 8 марта, компания ECHOVIRUSES выпустило социальное видео, посвященное проблеме жизненного взаимодействия с ВИЧ-инфицированными людьми. В качестве саундтрека выбрали песню группы Мумий Тролль «Не целуясь» из альбома «Призраки завтра».
Создатели ролика хотели таким образом привлечь внимание к проблеме отчуждения людей с положительным ВИЧ-статусом из социума. В съемках участвовали 10 человек с отрицательным и положительным ВИЧ-статусом, которых разбили на пары и попросили поцеловаться. При этом неизвестно, кто из них инфицирован. Однако это не помешало героям за 3 минуты поцеловаться. В конце ролика появляется надпись: «Любовь заразительна, ВИЧ — нет».
Как рассказали создатели видео, они специально выпустили свой проект 8 марта. «Да, у праздника есть романтический ореол, и мы рассказываем историю любви. Но мало кто помнит, что 8 марта, это не просто Международный женский день в начале долгожданной весны — это день борьбы за равные права, а ведь именно этого мы и хотим добиться в конечном счете — люди с ВИЧ-статусом такие же как мы, и точно также хотят любить и быть любимыми», — подчеркнули они.
Илья Лагутенко, лидер группы «Мумий Тролль», добавил, что песня «Это по любви» в свое время стала «флагманом общественной кампании о важности предохранения в случайных половых связях в связи с угрозой распространения ВИЧ-инфекции». Он отметил, что проблема остается актуальной, но благодаря научным достижением ВИЧ-инфицированные могут оставаться полноценными членами общества, создавать семьи и жить нормальной жизнью.
Герои ролика — не профессиональные актеры, а реальные люди из Новосибирска, Екатеринбурга, Ельца, Нижнего Новгорода и Москвы. Семеро из них с положительным ВИЧ-статусом, среди которых есть пара Екатерины с Максимом, и Максим — без ВИЧ-статуса. И они планируют завести детей.
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