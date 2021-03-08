Echoviruses снял социальный ролик про ВИЧ под песню Мумий Тролля «Не целуясь»

Как рассказали создатели видео, они специально выпустили свой проект 8 марта. «Да, у праздника есть романтический ореол, и мы рассказываем историю любви. Но мало кто помнит, что 8 марта, это не просто Международный женский день в начале долгожданной весны — это день борьбы за равные права, а ведь именно этого мы и хотим добиться в конечном счете — люди с ВИЧ-статусом такие же как мы, и точно также хотят любить и быть любимыми», — подчеркнули они.

Илья Лагутенко, лидер группы «Мумий Тролль», добавил, что песня «Это по любви» в свое время стала «флагманом общественной кампании о важности предохранения в случайных половых связях в связи с угрозой распространения ВИЧ-инфекции». Он отметил, что проблема остается актуальной, но благодаря научным достижением ВИЧ-инфицированные могут оставаться полноценными членами общества, создавать семьи и жить нормальной жизнью.