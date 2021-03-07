Фонд друзей балтийской нерпы рассказал, как встретили весну Крошик и Шлиссик

Так, Крошик принялся «капитально линять», а Шлиссик научился выковыривать из рыбы витаминки. Как ему удается это сделать — еще не выяснили. По словам специалистов, он ест рыбину с капсулой, когда рядом нет людей. Затем они возвращаются и обнаруживают, что рыбы нет, а капсула лежит. «Капсула на снимке кстати, лецитин для шлиссиковых мозгов. И вот видите, к чему приводит его прием», — говорится в посте.

Интернет-пользователи предположили, что тюлень капсулу выплевывает, а также предложили ее разламывать. Сотрудники фонда пообещали, что найдут способ, как «доставить витаминчики в шлиссиков животик».