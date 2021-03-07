МЧС предупреждает: в понедельник в Петербурге порывы ветра будут достигать 15 м/с

Кроме того, в МЧС предупреждают о том, что на дорогах будут гололедица и снежный накат. В связи с этим в ведомстве рекомендуют водителям соблюдать безопасный скоростной режим на трассе и оставлять машины вдали от деревьев. Из-за усиления ветра в МЧС также советуют обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать мостов и эстакад.