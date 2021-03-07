МЧС предупреждает: в понедельник в Петербурге порывы ветра будут достигать 15 м/с

В понедельник, 8 марта, в Петербурге ожидается усиление ветра до 15 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Кроме того, в МЧС предупреждают о том, что на дорогах будут гололедица и снежный накат. В связи с этим в ведомстве рекомендуют водителям соблюдать безопасный скоростной режим на трассе и оставлять машины вдали от деревьев. Из-за усиления ветра в МЧС также советуют обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать мостов и эстакад.
Согласно прогнозу синоптиков, завтра в Петербурге пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит от -10 до -12 градусов, днем похолодает до -10. Атмосферное давление будет повышаться.
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