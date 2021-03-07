Основатель «Благотворительной больницы» Сергей Иевков победил в конкурсе Дудя. Это поможет ему открыть клинику для бездомных

«Проекту уже три года, и за это время он помог тысячам людей. Цель Сергея на этот год – зарегистрировать НКО и в дальнейшем открыть бесплатную клинику для бездомных», – рассказал Дудь. Теперь он сможет пройти курс для лидеров НКО в «Московской школе профессиональной филантропии».

Также в конкурсе Дудя одержали победу основатели мастерской по реставрации старинной мебели из Перми. У них появилась возможность пройти курс реставрации мебели во Флоренции. Еще одной победительной стала окулистка Ольга Лисичкина, проживающая в городе Шахты. По ее словам, сейчас в Шахтах нет ни одного практикующего хирурга-офтальмолога. После индийской стажировки Ольга может стать первым таким специалистом в городе.