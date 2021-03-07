Основатель «Благотворительной больницы» Сергей Иевков победил в конкурсе Дудя. Это поможет ему открыть клинику для бездомных

Петербургский врач Сергей Иевков, основатель и руководитель «Благотворительной больницы», где оказывают медицинскую помощь бездомным, выиграл обучение для лидеров НКО в конкурсе журналиста Юрия Дудя. Это поможет ему открыть бесплатную клинику для бездомных в Петербурге.
«Проекту уже три года, и за это время он помог тысячам людей. Цель Сергея на этот год – зарегистрировать НКО и в дальнейшем открыть бесплатную клинику для бездомных», – рассказал Дудь. Теперь он сможет пройти курс для лидеров НКО в «Московской школе профессиональной филантропии».
Также в конкурсе Дудя одержали победу основатели мастерской по реставрации старинной мебели из Перми. У них появилась возможность пройти курс реставрации мебели во Флоренции. Еще одной победительной стала окулистка Ольга Лисичкина, проживающая в городе Шахты. По ее словам, сейчас в Шахтах нет ни одного практикующего хирурга-офтальмолога. После индийской стажировки Ольга может стать первым таким специалистом в городе.
Добавим, что Юрий Дудь запустил этот конкурс в декабре 2020 года. Участники присылали истории о своих проектах и рассказывали о том, каких специальных знаний и навыков им не хватает, чтобы вывести свое дело на более профессиональный уровень. Согласно правилам конкурса, каждый победитель получил до 1 000 000 рублей на образование.
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