Синоптик: в воскресенье в Петербурге ожидаются кратковременный снег и порывистый ветер

Синоптик отметил, что в это воскресенье на синоптическую ситуацию в городе будет влиять тыловая часть уходящего на юго-восток циклона. «При облачной с прояснениями погоде местами пройдет кратковременный снег, гололедица», — добавил Леус.



Также он рассказал, что температура воздуха опустится до -6, а в Ленобласти — до -8. Скорость порывистого ветра составит 6-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 745 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, добавил Леус.