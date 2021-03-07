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Синоптик: в воскресенье в Петербурге ожидаются кратковременный снег и порывистый ветер

Сегодня, 7 марта, в Петербурге после ночных оттепелей ожидаются кратковременный снег, порывистый ветер и гололедица. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что в это воскресенье на синоптическую ситуацию в городе будет влиять тыловая часть уходящего на юго-восток циклона. «При облачной с прояснениями погоде местами пройдет кратковременный снег, гололедица», — добавил Леус.

Также он рассказал, что температура воздуха опустится до -6, а в Ленобласти —  до -8. Скорость порывистого ветра составит 6-11 м/с.  Атмосферное давление будет расти и составит 745 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, добавил Леус.

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