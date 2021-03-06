КГИОП отказался признать здание ВНИИБ объектом культурного наследия

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры отказался внести в список объектов культурного наследия здание бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности. Соответствующий документ опубликовали на портале антикоррупционной экспертизы.
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Фото: Citywalls.ru/Виктор М
По оценке экспертов, здание на 2-м Муринском проспекте, 49 литера А не обладает признаками объекта культурного наследия, поэтому его нужно исключить из реестра. Копию распоряжения передадут заявителю в срок не более трех рабочих дней со дня его принятия, в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Петербургу — в срок до пяти рабочих дней.
Напомним, ранее горожане требовали сохранение здания ВНИИБ. Они считают, что строение, возведенное в 1955 году, является значимым объектом сталинского неоклассицизма. Здание построили в 1955–1957 годах по проекту ленинградского архитектора Бориса Журавлева.
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