КГИОП отказался признать здание ВНИИБ объектом культурного наследия

По оценке экспертов, здание на 2-м Муринском проспекте, 49 литера А не обладает признаками объекта культурного наследия, поэтому его нужно исключить из реестра. Копию распоряжения передадут заявителю в срок не более трех рабочих дней со дня его принятия, в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Петербургу — в срок до пяти рабочих дней.