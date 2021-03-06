У метро «Проспект Большевиков» появится общественное пространство с прогулочными аллеями, амфитеатром и скейт-площадкой

На территории, ограниченной улицей Коллонтай, проспектом Пятилеток и Клочковым переулком, построят новое общественное пространство с прогулочными аллеями и зонами отдыха, скамейками с навесами от непогоды, скейтборд-площадкой, велопарковками и качелями. Здесь же посадят деревья и кустарники, появятся цветники и композиции из растений. Также планируется разместить медиазону с экранами.

Кроме того, в общественном пространстве сделают зоны с общедоступным Wi-Fi, видеонаблюдение с кнопкой вызова полиции и современные остановки общественного транспорта, красивое освещение и подогрев пешеходных зон.

За зданием станции расположится амфитеатр, где будут проводить лекции и мастер-классы. По словам губернатора города Александра Беглова, проект по благоустройству разработала администрация Невского района.