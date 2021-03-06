В субботу в Петербурге ожидаются снегопады и усиленный ветер

Сегодня, 6 марта, приближающийся с запада теплый атмосферный фронт принесет снегопады. Как предупредил ведущий специалист центра погода погоды «Фобос» Михаил Леус, в субботу также усилится ветер.
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«Сегодня, 6 марта, синоптическую ситуацию в Северной столице будет формировать приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. Он постепенно закроет небо плотными облаками, во второй половине дня принесёт снегопады и усилит ветер», — рассказал Леус.
Специалист также отметил, что температура воздуха составит от 0 до -2 градусов, в Ленобласти — от -4 до +1. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с, а затем усилится до 5-10 м/с и станет порывистым. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, добавил он.
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