В субботу в Петербурге ожидаются снегопады и усиленный ветер

Специалист также отметил, что температура воздуха составит от 0 до -2 градусов, в Ленобласти — от -4 до +1. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с, а затем усилится до 5-10 м/с и станет порывистым. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, добавил он.