В Петербурге прошло «народное» открытие скульптуры «Печальный ангел» в память о погибших во время пандемии медиках

«Вчера был фальстарт с участием градоначальника, а настоящая церемония открытия памятника погибшим врачам состоялась, как и было изначально запланировано, сегодня, в 12 часов на набережной реки Карповки напротив 1-го медицинского института имени Ивана Павлова. На церемонии их (Галину Артеменко и Ирину Маслову, — прим. ред.) и благодарили больше всего. И конечно, врачей — и скончавшихся от коронавирсуса, и живых», — пишут в Facebook петербуржцы, пришедшие на «народное» открытие.

По словам депутата петербургского ЗакСа Бориса Вишневского, за два часа до «народного» открытия, в 10 утра, глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец и «несколько главных врачей» положили цветы к скульптуре на Карповке. «Не понимаю, что мешало им прийти в 12. Или губернатор тонко намекнул, что негоже им, как и ему, вместе с народом памятник открывать?» — реагирует он.

Напомним, в минувшую среду, 3 марта, на набережной реки Карповки открыли памятник погибшим во время пандемии медикам. Однако церемония должна была пройти только в на следующий день, 4 марта — с участием инициаторов появления «Печального ангела» Галины Артеменко и Ирины Масловой. Под их началом весной 2020 года появилась «Стена Памяти» медиков, погибших от COVID-19.