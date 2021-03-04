На станции «Парк Победы» отремонтируют эскалатор. В течение двух дней вестибюль будет полностью закрыт

В связи с капитальным ремонтом эскалатора изменяется режим работы наземного вестибюля станции «Парк Победы». С 11 марта по 14 мая по рабочим дням с 08:00 до 08:40 вход в вестибюль будет закрыт. Кроме того, 3 и 4 апреля вход на станцию и выход из нее будет полностью закрыт. Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршруты поездок.

Напомним, в начале января на станции петербургского метрополитена «Маяковская» начался капитальный ремонт. Сейчас в подземке демонтируют водоотводящие зонты — уже демонтирована мраморная облицовка стен, специалисты снимают с пола гранитное покрытие. «Ушел» и сам Владимир Маяковский — а точнее были демонтированы таблички со словами поэта на пилоне вестибюля.