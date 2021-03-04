«Потепление, скорее всего, это вторая половина месяца. С середины месяца будут положительные температуры днем за счет солнца, которое будет прогревать. Будет уже весна чувствоваться», — приводит ТАСС слова Колесова. Синоптик добавил, что в ночные часы в этот период по-прежнему могут наблюдаться отрицательные значения температуры воздуха.

На фоне прогнозируемого потепления на территории Ленинградской области ожидаются паводки. «Это все-таки не прошлый год, когда вообще снега не было. В этом году снег есть, паводки будут, но они небольшие, ничего опасного не должно быть. Традиционные места — это Тихвин, Любань, Тосно, там будут повышенные уровни, но не опасные», — отметил Колесов.

Напомним, минувший февраль стал самым холодным с 2012 года — средняя температура за месяц оказалась ниже средних значений на 2 с небольшим градуса. Каким будет март рассказала ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева. А пока что весна, пришедшая в Петербург с началом календарной, берет паузу — в городе вновь похолодает, а к началу выходных сразу до -14 градусов.