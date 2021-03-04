Росводресурсы: гидросистема Царского села почти полностью разрушена

Как отмечают в ведомстве, Музей-заповедник «Царское село», объект всемирного наследия ЮНЕСКО, столкнулся с экологической проблемой. Решить ее своими силами не удалось. Пруды и каналы, которые всегда были украшением парков, потеряли проточность, покрылись илом, уровень воды значительно понизился. Каскады и водопады оказались утраченными, почти все водные поверхности заросли растениями.

Ландшафты парков сформировались еще в 18 веке при императрице Екатерине II. Пруды и каналы были неотъемлемой частью музея-заповедника. Чтобы наполнять их водой, были созданы Виттоловский, Таицкий и Орловский водоводы. Сейчас гидросистема Царского села почти полностью разрушена. Чтобы ее восстановить, предстоит найти альтернативные источники водоснабжения и избавить водоёмы от ила и водорослей.

План восстановления подготовлен при участии Невско-Ладожского Бассейнового водного управления Росводресурсов, музея-заповедника «Царское село» и других «заинтересованных органов» власти Петербурга по поручению зампреда Правительства России Дмитрия Чернышенко. «На текущий год запланировано комплексное экологическое обследование водных объектов музея-заповедника. Необходимо определить потребности обводнения системы. Кроме того, нужно установить, сколько донных отложений скопилось в реках, протоках и ручьях», — отметил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Уже сейчас есть договоренность провести комплексные обследования гидросистемы и проанализировать возможные варианты ее обводнения, среди альтернативных — подземные воды, оборотная система, аэрация и прочее. Чтобы оптимизировать управление водными ресурсами и сохранить их экологическое состояние в будущем, для музея-заповедника разработают систему мониторинга — их обустроят в 2022 году. Также важно подготовить обосновывающие материалы для расчистки водных объектов, которую нужно провести до 2025 года.