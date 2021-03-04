Сегодня, 4 марта, метеорологические условия в Северной столице сформирует тыловая, холодная часть циклона, уходящего своим центром на Вятку. В такой ситуации, по словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, ожидается «облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный снег, гололедица».

В четверг температура воздуха в Петербурге опустится до -1…-3 градусов, по области — от 0 до 5 со знаком «минус». Ветер северо-западных 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 5 марта, переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью от 7 до 9 градусов ниже нуля, днем от 3 до 5 со знаком «минус». На дорогах гололедица.

В субботу, 6 марта, ночью местами небольшой снег, днем также снег, переходящий в метель, днем ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью -9…-11 градусов, в окрестностях местами до -14, днем от 1 до 3 градусов со знаком «минус». На дорогах гололедица.

Напомним, минувший февраль стал самым холодным с 2012 года — средняя температура за месяц оказалась ниже средних значений на 2 с небольшим градуса. Каким будет март рассказала ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева.