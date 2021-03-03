Как пишет «Психо Daily», новое поп-ап пространство под рабочим названием «Лобби» займет небольшую часть ангара, где располагался фестивальный мейн — 2020 году там прошел фестиваль Present is Perfect.

«Лобби» станет своеобразным тизером открытия уличной и контейнерной частей К-30. Весной на площадке выступят Kedr Livanskiy, Simple Symmetry, Липелис, Super Besse, «ГШ» и диджей Инга Мауэр.

Напомним, в 2020 году Present Perfect Festival был отменен из-за коронавируса. Вместо него в пространстве «К-30» на Васильевском острове прошел трехдневный Present is Perfect — с выступлениями Shortparis, Nina Kraviz и Mujuice. Уже определена дата проведения PPF в 2021 году.

K-30 от команды Present Perfect Festival открылся в гавани Васильевского острова в августе 2020 года. Пространство состояло из 17 грузовых контейнеров, разделенных на два этажа, с внутренним двором, барами, едой, радиоточкой и танцами. «Собака.ru» подробно рассказывала о месте на Кожевенной линии, 30.