Петербургский краевед Максим Косьмин показал закрытые для посетителей «Росфото» печи

Петербургский краевед, участник ячейки «Гэнгъ», номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и эксперт старого фонда Максим Косьмин побывал в закрытых для посетителей помещениях «Росфото». Оказывается, на территории музейно-выставочного центра сохранилось множество печей и каминов — посмотрите, как они выглядят!
«Вчера удалось попасть в несколько бывших квартир доходного дома страхового общества «Россия», за что благодарю руководство прекрасного музея «Росфото». Основные помещения музея тоже наполнены печами и каминами, но они всем хорошо известны. Я же покажут то, что вы скорее всего еще не видели. Эксклюзивчик!» — поделился Косьмин в историях в Instagram.
Косьмин побывал, в частности, в квартире на четвертом этаже — в советское время здесь располагался офис. В нишах были обнаружены несколько необычных печей, одна находок встречается в каталогах хельсинского завода В. Андстена. По словам краеведа, помещения, в которых установлены печи. перешли в управление к «Росфото» — сотрудники музея уже «начинают приводить здесь все в порядок». «Правда, свободного доступа сюда не будет, функция помещений останется офисной», — добавил Косьмин.
Все фотографии — скриншоты историй из Instagram @maax_sf.
Напомним, петербургский краевед, участник ячейки «Гэнгъ», номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и эксперт старого фонда Максим Косьмин не только ратует за сохранение исторических деталей, но и собирает дореволюционные открытки (да-да!). На его паблик «Дурацкие дореволюционные открытки» подписаны 53 тысячи человек — там он делится находками, среди которых можно найти довольного коневода с надписью «Я иду встречать скотину, а Господь мне вас послал», полных дам в купальных костюмах с примечанием «Морские звезды» и даже рекламу ночного горшка, который «прослужит вам до гроба». С трудом уняв хохот, редакция «Собака.ru» собрала галерею смешных (и дурацких!) изображений из Российской империи.
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