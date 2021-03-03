По словам сотрудников центра, животные в «Велесе» живут круглогодично. Им нужна еда, вода и тепло вне зависимости от времени года, а сейчас расходы значительно увеличились — зимой очень много средств идет на обогрев вольеров. Сейчас в финансовой поддержке нуждаются еще сильнее — в настоящее время центр временно закрыт для помещения из-за пандемии.

«Мы безмерно благодарны всем друзьям нашего центра, мы признательны за помощь для наших подопечных! Но есть масса расходов, которые скрыты от глаз участников — закупка мяса и куры тоннами, закупка других продуктов питания, заработная плата сотрудникам, оплата электричества, угля, медикаменты, сено и солома, комбикорм десятками мешков и многое-многое другое... И к большому сожалению, все цены постоянно растут», — говорят в центре.

Поддержать центр помощи диким животным «Велес» можно пожертвованием. «Друзья, мы существуем только благодаря вам, без ваше помощи нам не выжить. Положение очень тяжелое! Чтобы делать добрые дела, достаточно лишь этого захотеть!» — отмечают в «Велесе». Подробности можно посмотреть по ссылке.