Петербургский центр помощи диким животным «Велес» нуждается в финансовой поддержке, чтобы содержать подопечных. Особенно сейчас, когда он временно закрыт для помещения из-за пандемии — деньги нужны на еду, медикаменты, сено, комбикорм и многое другое.
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Фото: центр помощи диким животным «Велес»
По словам сотрудников центра, животные в «Велесе» живут круглогодично. Им нужна еда, вода и тепло вне зависимости от времени года, а сейчас расходы значительно увеличились — зимой очень много средств идет на обогрев вольеров. Сейчас в финансовой поддержке нуждаются еще сильнее — в настоящее время центр временно закрыт для помещения из-за пандемии.
«Мы безмерно благодарны всем друзьям нашего центра, мы признательны за помощь для наших подопечных! Но есть масса расходов, которые скрыты от глаз участников — закупка мяса и куры тоннами, закупка других продуктов питания, заработная плата сотрудникам, оплата электричества, угля, медикаменты, сено и солома, комбикорм десятками мешков и многое-многое другое... И к большому сожалению, все цены постоянно растут», — говорят в центре.
Поддержать центр помощи диким животным «Велес» можно пожертвованием. «Друзья, мы существуем только благодаря вам, без ваше помощи нам не выжить. Положение очень тяжелое! Чтобы делать добрые дела, достаточно лишь этого захотеть!» — отмечают в «Велесе». Подробности можно посмотреть по ссылке.
Напомним, ранее Центр помощи диким животным «Велес» выкупил Симону у хозяина — 27-летний экс-участник реалити-шоу, петербуржец Александр Васюкович решил продать львицу из-за того, что она быстро росла. Изначально он планировал отдать ее в зоопарк или продать частному лицу. Но в итоге он договорился с центром «Велес», который объявил сбор средств на выкуп Симоны. За время содержания в жилом доме у нее развился рахит, поэтому львенка прооперировали в Москве.
А в январе 2020 года, из-за аномально теплой зимы в центре «Велес» проснулся бурый медведь Потапыч. Волонтеры накормили его курицей с курагой и медом, которую мишка съел в своей берлоге. «Поел и снова баиньки, мы ему календарь показали, просили на погоду внимания не обращать», — рассказали в центре.
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