В первый день весны в Петербурге расцвели подснежники 🌱

Напомним, в 2020 году подснежники расцветали зимой. Впервые в конце января в Гатчине— «как в сказке "12 месяцев"». Спустя месяц предвестники весны распустились в Михайловском саду.

Минувший февраль стал самым холодным с 2012 года — средняя температура за месяц оказалась ниже средних значений на 2 с небольшим градуса. Каким будет март рассказала ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева.