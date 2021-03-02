В первый день весны в Петербурге расцвели подснежники 🌱

В первый день календарной весны в Петербурге расцвели подснежники. Их заметили в Московском районе и Ботаническом саду Петра Великого.
Подснежники — многолетние луковичные растения с коротким периодом развития. Цветы появляются еще до того, как сойдет последний снег, когда именно — зависит от климатической зоны. Так, белые колокольчики могут появиться как в ранний весенний период, в начале марта-апреля, так и на старте зимы, в декабре-январе.
Напомним, в 2020 году подснежники расцветали зимой. Впервые в конце января в Гатчине— «как в сказке "12 месяцев"». Спустя месяц предвестники весны распустились в Михайловском саду.
Минувший февраль стал самым холодным с 2012 года — средняя температура за месяц оказалась ниже средних значений на 2 с небольшим градуса. Каким будет март рассказала ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева.
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