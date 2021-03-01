Февраль в Петербурге стал самым холодным с 2012 года. Каким будет март? В прогнозе Гидрометцентра

По словам Мироничевой, в условиях петербургского климата март «фактически является межсезоньем, часто совмещающим в себе черты уходящей зимы и первые приметы наступающей весны». Климатическая норма среднемесячной температуры воздуха в этом месяце составляет 2,2 градуса мороза — это почти на 5 градусов выше, чем в феврале. Самый теплый март был в 2015 году, когда воздух прогрелся до 15,3 градусов тепла, самый холодный в 19420ом — температура понижалась до -29 градусов.

«Вследствие увеличивающегося притока солнечной радиации среднесуточная температура воздуха повышается от 4 градусов мороза в первой декаде до 0,4 градуса – в третьей. «Нормальная» месячная сумма осадков – 35 миллиметров. Суммарная продолжительность солнечного сияния в норме составляет 135 часов. В среднем в марте бывает 9 пасмурных дней, когда солнце совсем не показывается на небосклоне», — пишет синоптик в своей колонке для «Санкт-Петербургских ведомостей».

По прогнозу Гидрометцентра, среднемесячная температура марта будет близка к норме. Месячная сумма осадков с высокой вероятностью ее превысит. «Мы прогнозируем, что в марте погодные условия в наших районах будут формироваться под попеременным воздействием циклонов и полей повышенного давления, и, как следствие, крайне изменчивый характер мартовской погоды нам обеспечен», — резюмировала Мироничева.

Что касается минувшего февраля, в целом за месяц выпали две месячные нормы осадков. Суммарная продолжительность солнечного сияния составила около 34 часов, или 73% от нормы.