В 2021 году в Петербурге высадят около 5 миллионов цветов. Готовятся открыть сезон оранжереи Московского и Приморского парков Победы

Сезон подготовки растений и цветов, которые будут использованы для оформления газонов и клумб Петербурга в 2021 году, уже начался. В Московском парке Победы к концу февраля специалисты уже распикировали, рассадили в индивидуальные емкости 14 тысяч двулетних виол Виттрока. К сегодняшнему дню также высеяны 5 тысяч гацаний, 7 тысяч флоксов, 4 тысячи лобелий и 8 тысяч цинерарий.

В Приморском парке Победы готовятся высадить более 9,5 тысяч многолетних растений 50 разных сортов. Среди них котовник Фассена, шалфей дубравный, астра вересковая, лук афлатунский, рудбекия гибридная, тимьян ползучий и многие другие.

Всего в 2021 году в рамках компенсационного озеленения в городе будет высажено почти 11 тысяч деревьев, около 66 тысяч кустарников и 5 миллионов двулетних и однолетних цветочных растений. В этом году город украсят 561 тысяча двулетних виол, около 33 тысяч многолетних растений, 4,2 миллиона летников, а также 205 тысяч тюльпанов, высаженных прошлой осенью.

«Помимо традиционно популярных летников в оформлении петербургских клумб можно увидеть кохию веничную, капусту декоративную, немезию, цинию, целлозию, гацанию, гибискус клинолистный, портулак, родохитон. Всего в цветочном оформлении Петербурга используется более 40 видов и 100 сортов цветочных растений», — говорят в Комитете по благоустройству Петербурга.

За минувший 2020 год в Петербурге было посажено более 9 тысяч деревьев, 97 тысяч кустарников и почти 5 миллионов цветущих растений.