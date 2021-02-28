Петербуржцы собираются преобразовать заброшенный пустырь Петроградского района в общественное пространство-сад

Речь идет о заброшенном пустыре на углу Сытнинской и Кронверкской улиц, где раньше находились церковь, а затем и жилой дом. В результате археологического обследования на территории было обнаружено захоронение 1703 года — предположительно, кладбище первых строителей Петербурга.



Сейчас, по словам активистов, это место выглядит «отчужденным и неуютным». Здесь гуляют с собаками, отдыхают на развалинах и срезают путь до метро и обратно. При этом выгульщики собак не убирают за своими питомцами, а отдыхающие люди мусорят. «Из-за того, что территория частная, ее не имеют права убирать городские службы за бюджетные деньги, а сам собственник не ухаживает за пустырем», — пояснили авторы инициативы.



«Мы хотим превратить пустырь в общественный сад. Мы хотим, чтобы здесь возникло природное дружелюбное пространство, где жители смогут отдыхать от городской суеты. Мы хотим сохранить память о строителях нашего города. Если вам интересно поучаствовать в этой инициативе — присоединяйтесь!», —написали активисты.