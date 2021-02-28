Краеведы объединения «Гэнгъ» отмыли печь Ваулина с панно по мотивам росписей Врубеля

Так, краеведы очистили майоликовые изразцы от слоев краски, пыли, шпатлевки и грязи, благодаря чему они приобрели почти оригинальный кирпичный цвет с оранжево-желтыми вариациями. Кроме того, команда покрасила батареи и стерла граффити в парадной. В общей сложности работали они больше недели по 7-8 часов в день и потратили около 15 000 рублей.



«Заложенную топку покрасили в коричневый, чтобы был контраст с поливом изразцов и павлином. Топка почти точно была кирпичной, так что вышла почти правда. Стены вокруг камина подкрасили в идеальный жэк-зеленый: ушли потертости и чьи-то неряшливые капли серой краски. То же вокруг майоликовых панно», — отметила Ксения Сидорина.