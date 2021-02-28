Краеведы объединения «Гэнгъ» отмыли печь Ваулина с панно по мотивам росписей Врубеля

Краеведы объединения «Гэнгъ, ставшие лауреатами премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2019 года, очистили печь Ваулина с панно по мотивам росписей Врубеля в историческом доме на Клинском проспекте. Результатами работы они поделились в Instagram.
Так, краеведы очистили майоликовые изразцы от слоев краски, пыли, шпатлевки и грязи, благодаря чему они приобрели почти оригинальный кирпичный цвет с оранжево-желтыми вариациями. Кроме того, команда покрасила батареи и стерла граффити в парадной. В общей сложности работали они больше недели по 7-8 часов в день и потратили около 15 000 рублей.
«Заложенную топку покрасили в коричневый, чтобы был контраст с поливом изразцов и павлином. Топка почти точно была кирпичной, так что вышла почти правда. Стены вокруг камина подкрасили в идеальный жэк-зеленый: ушли потертости и чьи-то неряшливые капли серой краски. То же вокруг майоликовых панно», — отметила Ксения Сидорина.
Напомним, петербургские краеведы объединились в проект «Гэнгъ» и, как настоящие супергерои, приводят в порядок архитектурные детали в парадных домов старого фонда. Чище уже стали майоликовые панно на Камской улице, уникальная печь немецкого завода Мэйсен на 10-Советской улице, настенная плитка в доходном доме Бернштейна, несколько уникальных майоликовых панно в доходном доме Смоленского кладбища на 17-й линии Васильевского острова, а также парадная с деревянными панелями на 2-Советской.
«Гэнгъ» совместно с волонтерами «Газпромнефть-Региональные продажи» запустили проект «Пора парадных», в рамках которого за 2019 год провели более десятка акций по очистке уникальных архитектурных деталей в парадных Петербурга.
Под чутким руководством специалиста по восстановлению деревянных исторических конструкций краевед закрепили деревянные панели в доме Бернштейна. Участники объединения «Гэнгъ» выкупили из комиссионки витражи начала 20 века — их 10 лет считали пропавшими. Очистили витражи и печь в парадной доходного дома Степнова на 9-й Советской улице, 11, построенного в 1906 году. Провели работы по очистке финской печи начала 20 века в парадной дома на улице Жуковского.
«Гэнгъ» и День Тома Сойера вместе с петербуржцами очистили детскую площадку «Морское дно» на Среднеохтинском проспекте — и сейчас они проведут масштабную реставрацию. Кроме того, краеведы законсервировали витражи «по рисункам Врубеля» дачи Прибыткова в Гатчинском районе — витражи уже отправили на реставрацию. Глазурованную плитку в парадной дома Кончиелова, которую ранее отмыли от краски краеведы объединения «Гэнгъ», теперь охраняет КГИОП.
Краеведы также очистили печь в стиле модерн в парадной доходного дома Греховой, а вместе с петербуржцами провели акцию по очистке настенной плитки в парадной доходного дома Любищевой. Посмотрите, как она теперь выглядит! Одной из последних акций стала консервация могилы Курта Зигеля на Смоленском кладбище. В зияющую дыру в памятнике годами сбрасывали различные отходы.
Год существования краеведческой ячейки «Гэнгъ» отметили помывкой именно этой печи в парадной доходного дома 1906 года на улице Ленина, 45 в Петроградском районе. Модель «павлиний глаз», созданная на заводе керамики «Або», оказалась самой сложной — средства на завершение работ пожертвовал дизайнер Артемий Лебедев.
Летом 2020 года краеведы очистили плитку в парадной дома на улице Ленина. На работы ушло три дня, керамика сложного сине-черного цвета поддавалась тяжело — из-за зеркальной глазури недочеты были особенно заметны. Посмотрите на итоги акции — и то, как изменилась парадная.
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