«Оттепельно и сыро»: синоптик рассказал о погоде в последний день зимы

По словам Леуса, сегодня в городе будет ощущаться влияние малоактивного атмосферного фронта. «Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, возможна гололедица», — добавил он.

Температура воздуха составит от +1 до +3 градусов, а в Ленобласти — до +4. Скорость западного ветра составит 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.