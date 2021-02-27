Видео дня: стадион «Газпром Арена» превратился в космический корабль и взлетел в небо

Петербургские 3D-дизайнеры Александр и Владислав Ивановы опубликовали видео, в котором стадион «Газпром Арена» стал космическим кораблем и взлетел в небо. Свою новую работу они опубликовали в Instagram.
В ролике молодые парни играют в футбол напротив стадиона «Газпром Арена», который внезапно трансформируется в космический корабль и взмывает в небо. «Мы всегда догадывались, что футбол — это не единственное предназначение этой арены», — подписали они видео.
Ранее мы показывали еще одну работу петербургского дизайнера Александра Иванова в поддержку протестов в Беларуси. В видео множество бело-красных шаров преследуют шар с изображением президента Александра Лукашенко. Видеоряд также сопровождается речью президента и криками протестующих «Уходи!». На асфальте также можно заметить надпись «3%» — отсылка к низким рейтингам Лукашенко в интернет-опросах и один из символов оппозиции. «You shall not pass, Lukashenko!», — подписал он ее в Instagram.
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