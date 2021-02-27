Видео дня: стадион «Газпром Арена» превратился в космический корабль и взлетел в небо

Ранее мы показывали еще одну работу петербургского дизайнера Александра Иванова в поддержку протестов в Беларуси. В видео множество бело-красных шаров преследуют шар с изображением президента Александра Лукашенко. Видеоряд также сопровождается речью президента и криками протестующих «Уходи!». На асфальте также можно заметить надпись «3%» — отсылка к низким рейтингам Лукашенко в интернет-опросах и один из символов оппозиции. «You shall not pass, Lukashenko!», — подписал он ее в Instagram.