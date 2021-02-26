На Орловской улице в Петербурге — неофициальный склад снега. Петербуржцы жалуются на шум и затопления

На Орловской улице в Петербурге образовался склад снега. Местные жители жалуются на грохот погрузчиков и самосвалов, который будит их по ночам. При этом улица не числится в перечне мест, специально предназначенных для складирования осадков.
«В центре города, в двух шагах от Смольного (жалко, что не прямо перед Смольным), в конце улицы Орловской городские службы устроили склад снега. И ладно бы лежал себе снег и лежал, но его возят грузовиками, которые сваливают его с грохотом, в том числе ночью, потом подключается бульдозер, который скидывает снег в кучу, при этом издает громкие мерзкие зыки. Взрослые просто просыпаются, а дети просыпаются с криком и не могут потом уснуть. Вот такая веселая снежная зима в Петербурге», — приводит «Фонтанка» жалобу одной из местных жительниц.
С жалобой петербурженка обратилась в Комитет по благоустройству Петербурга, где ей ответили, что Орловская улица находится в специальном перечне мест для временного складирования и перегруза снега. При этом в соответствующем списке указано, что в Центральном районе таких площадок нет. Замедление темпов уборки снега признают и в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко — в Центральном районе нет мест временного хранения снега и снег приходится вывозить непосредственно с улиц.
«На период сильных снегопадов площадка на Орловской улице по решению районной администрации и согласованию с ГУП «Водоканал» ежегодно становится участком временного хранения снега, который убирает ГУДП «Центр» с улиц Центрального района. Здесь формируются снежные массы под вывоз только дорожными службами. Участок для ГУДП «Центр» стал доступен с началом снегопада. После вывоза снежных масс площадка будет зачищена. Это временное решение, аналогично тому, как организованы работы в Москве по вывозу снегу во время масштабного снегопада в феврале», — говорят в пресс-службе вице-губернатора.
Напомним, за период длинных выходных 21-23 февраля в Петербурге выпало более 33 сантиметров снега. Это около 20 миллионов кубометров — в Смольном признаются, чтобы вывезти такой объем осадков, нужно время. Несмотря на это, разобраться с сугробами власти рассчитывают «относительно быстро». Губернатор Петербург Александр Беглов прокомментировал ситуацию с уборкой улиц после снежных выходных. По его словам, «за два-три дня город невозможно убрать».
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