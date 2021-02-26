На Орловской улице в Петербурге — неофициальный склад снега. Петербуржцы жалуются на шум и затопления

«В центре города, в двух шагах от Смольного (жалко, что не прямо перед Смольным), в конце улицы Орловской городские службы устроили склад снега. И ладно бы лежал себе снег и лежал, но его возят грузовиками, которые сваливают его с грохотом, в том числе ночью, потом подключается бульдозер, который скидывает снег в кучу, при этом издает громкие мерзкие зыки. Взрослые просто просыпаются, а дети просыпаются с криком и не могут потом уснуть. Вот такая веселая снежная зима в Петербурге», — приводит «Фонтанка» жалобу одной из местных жительниц.

С жалобой петербурженка обратилась в Комитет по благоустройству Петербурга, где ей ответили, что Орловская улица находится в специальном перечне мест для временного складирования и перегруза снега. При этом в соответствующем списке указано, что в Центральном районе таких площадок нет. Замедление темпов уборки снега признают и в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко — в Центральном районе нет мест временного хранения снега и снег приходится вывозить непосредственно с улиц.