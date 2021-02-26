По словам губернатора, в период с 21 по 23 февраля из Петербурга вывезли 124 тысячи кубометров снега. А с начала зимнего сезона — уже больше 1 миллиона. «Жалобы и недочеты у нас есть. Но это все-таки лавина снега. За 2−3 дня город невозможно убрать. Просто невозможно. Но есть, конечно, и бесхозяйственность, которую проявляют некоторые организации», — заявил Беглов в эфире телеканала «78».

При этом Беглов заверил, что кучи снега не выкидывают в водоемы. Снег собирается в отвалы и вывозится на оборудованные камерами снегоплавильные пункты. Коммунальным службам оплачивают только фактический объем вывезенных осадков, а не машино-смену. Как отмечает пресс-служба Смольного, это «гарантия того, что снег не будут сбрасывать в водоемы города».

За период длинных выходных 21-23 февраля в Петербурге выпало более 33 сантиметров снега. Это около 20 миллионов кубометров — в Смольном признаются, чтобы вывезти такой объем осадков, нужно время. Несмотря на это, разобраться с сугробами власти рассчитывают «относительно быстро».