Временный госпиталь «Ленэкспо» полностью прекратил прием пациентов с коронавирусом

Все корпуса «Ленэкспо» были закрыты в связи со снижением количества пациентов с коронавирусом. Сегодня, 25 февраля, в последнем действующем комплексе №5 на 295 коек была проведена заключительная дезинфекция. Персонал вернулся на работу на основные площадки Госпиталя для ветеранов войн — на Народной, Елизарова и Старорусской улицах. Все койки временного госпиталя переведены в резерв.