Временный госпиталь «Ленэкспо» полностью прекратил прием пациентов с коронавирусом

Временный госпиталь «Ленэкспо» в Петербурге полностью прекратил прием пациентов с коронавирусом. Сегодня закрылся последний работающий павильон №5 — на 295 коек.
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Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Все корпуса «Ленэкспо» были закрыты в связи со снижением количества пациентов с коронавирусом. Сегодня, 25 февраля, в последнем действующем комплексе №5 на 295 коек была проведена заключительная дезинфекция. Персонал вернулся на работу на основные площадки Госпиталя для ветеранов войн — на Народной, Елизарова и Старорусской улицах. Все койки временного госпиталя переведены в резерв.
Напомним, один из павильонов выставочного центра «Ленэкспо» на Васильевском острове переоборудовали для приема пациентов с COVID-19 в апреле. Его построили за неделю, а максимальное количество пациентов, которых он сможет принять, составляет 1000 человек. 3 мая госпиталь принял первых пациентов. К 15 июля во временном госпитале «Ленэкспо» впервые не осталось пациентов с коронавирусом. В связи с низкой нагрузкой было принято решение о расформировании стационара.
«Ленэкспо» начали готовить к приему пациентов на фоне второй волны коронавируса в конце августа 2020 года. Пациентов временный госпиталь начал принимать с 12 октября. Всего здесь были развернуты более 2,5 тысяч коек. По состоянию на 24 февраля 2021 года в Петербурге развернуто 7759 коек для больных с COVID-19 и пневмониями. Из них свободны 2428 коек — это 31,3% от общего числа.
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