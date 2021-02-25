В первую очередь будут вывезены кучи снега, образовавшиеся в Петербурге после снегопадов и уборки улиц. Требования по вывозу валов к каждой улице разные. Так, на Невском проспекте они могут находиться двое суток, на проспектах Энергетиков или Науки — до 6-8, а в карманах и тупиках — до 20 суток, но только в том случае, если это не мешает дорожному движению. После того, как снежные горы будут вывезены, планируется зачистить лотковые зоны, где паркуются машины и «стихийно образуются валы снега».

«Самая главная задача» для Смольного сейчас — обеспечить движение по проезжей части. «Это мы должны сделать, даже если камни с неба полетят. И сделать это так, чтобы машины не бились из-за скользкости, со всеми последствиями — от травматизма до исков со стороны страховых компаний», — заявил «Фонтанке» вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко. В числе первостепенных задач также подготовка крыш к потеплению. «Сейчас перед переходом через ноль, надо будет экстренно сосредоточиться именно на свесах, это такой, скажем, аварийный режим. Сосулек много, и много было даже вчера при минусе и солнце», — добавил он.

На уборку улиц Петербурга все еще сказывается нехватка техники — она быстро списывается из-за высокого износа. «Мы по-прежнему чувствуем нехватку, нам нужны определенные позиции — специальные погрузчики, техника для тротуаров. Мы не всегда эффективно используем трактора Wille. На узких тротуарах им не развернуться, так что надо приобрести технику калибром поменьше, а Wille освободить для раздвижки валов. Нужны самосвалы, комбинированные дорожные машины — в общем, всего в районе 450 единиц. Губернатор в курсе, дал указание готовить предложения», — добавил вице-губернатор.

Все длинные выходные в Петербурге шел снег. Метели намели более 25 сантиметров снега — несмотря на то, что каждую ночь разбирались с последствиями снегопадов более тысячи уборочных машин, петербуржцы указывали на заваленные снегом дороги и невозможность выехать на машинах из дворов. Собрали фоторепортаж из социальных сетей — посмотрите на «Петербург и горы снега».