В Петербурге 9-балльные пробки. Водители по всему городу сообщают о ДТП

К 18:30 пробки в Петербурге достигли 9 баллов. По данным сервиса «Яндекс.Карты», к 19:00 прогнозируются 8-балльные заторы. Ситуация разрешится ближе к 22:00. Наибольшая концентрация пробок в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Выборгском районах Петербурга, плотно на Московском проспекте в районе метро «Парк Победы» и «Московская», а также на Московском шоссе. Относительно свободно на КАД.

Водители по всему Петербургу сообщают о ДТП — в том числе сталкиваются автомобили, препятствуя проезду общественного транспорта.