У пары черных макак Черри и Жорика из Ленинградского зоопарка родился малыш. Ему дали «ветреное» имя

Под Новый год у пары черных макак Черри и Жорика, живущих в Ленинградском зоопарке, родился малыш. Имя выбирали всем Петербургом — в рамках конкурса горожане предложили более 300 вариантов. Решено было остановиться на греческом и «ветреном» — оно будет хорошо сочетаться с именем старшей сестренки малыша.
Прибавление в парке макак Черри и Жорика случилось под Новый год, 27 декабря 2020 года. Сотрудники Ленинградского зоопарка предложили посетителям самостоятельно назвать новорожденного — в течение двух недель можно было опустить свой вариант в специальный ящик для голосования. За время конкурса сотрудники зоопарка получили более 300 вариантов имен для малыша. Определить победителя было очень сложно, признаются они — среди подходящих имен был Айк, Реджи, Витторио, Ренард, Эжен.
«Хотим поблагодарить всех участников – за время конкурса мы получили более 300 имен! Победителя определить было очень сложно, нам понравилось сразу несколько вариантов: Айк, Реджи, Витторио, Ренард, Эжен. Однако, после долгих обсуждений, сотрудники решили назвать детёныша Нот. Это греческое имя, в переводе означает «южный порывистый ветер». Нам кажется, что оно будет хорошо сочетаться с именем его старшей сестренки Наи, так как оно тоже пришло к нам из Греции», — говорят в Ленинградском зоопарке.
Малыша Нота можно увидеть в павильоне «Приматы» Ленинградского зоопарка.
Напомним, в конце апреля 2020 года, пока весь мир сидел на карантине, в Ленинградском зоопарке появился новый малыш — детеныш редкого львинохвостого макака. Родители — парижанин (да-да!) по имени Даман и самочка Алиса — познакомились в прошлом октябре. Любовь вспыхнула с первого взгляда и уже весной они принесли долгожданное потомство. Первое время новорожденный провел в тесном контакте с мамой, из-за чего определить пол малыша было сложно и тайна была раскрыта только после того, как он начал передвигаться самостоятельно.
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