У пары черных макак Черри и Жорика из Ленинградского зоопарка родился малыш. Ему дали «ветреное» имя

Прибавление в парке макак Черри и Жорика случилось под Новый год, 27 декабря 2020 года. Сотрудники Ленинградского зоопарка предложили посетителям самостоятельно назвать новорожденного — в течение двух недель можно было опустить свой вариант в специальный ящик для голосования. За время конкурса сотрудники зоопарка получили более 300 вариантов имен для малыша. Определить победителя было очень сложно, признаются они — среди подходящих имен был Айк, Реджи, Витторио, Ренард, Эжен.

«Хотим поблагодарить всех участников – за время конкурса мы получили более 300 имен! Победителя определить было очень сложно, нам понравилось сразу несколько вариантов: Айк, Реджи, Витторио, Ренард, Эжен. Однако, после долгих обсуждений, сотрудники решили назвать детёныша Нот. Это греческое имя, в переводе означает «южный порывистый ветер». Нам кажется, что оно будет хорошо сочетаться с именем его старшей сестренки Наи, так как оно тоже пришло к нам из Греции», — говорят в Ленинградском зоопарке.

Малыша Нота можно увидеть в павильоне «Приматы» Ленинградского зоопарка.