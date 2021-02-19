USB-розетки, Wi-Fi и система обеззараживания воздуха: в 2022 году в петербургском метро запустят составы нового поколения

Новая модель вагона разработана конструкторами АО «Трансмашхолдинг» в сотрудничестве со специалистами ГУП «Петербургский метрополитен» и Комитета по транспорту. Особое внимание разработчики уделили рабочему месту машиниста. Система климат-контроля и обеззараживания воздуха, усовершенствованный пульт управления должны облегчить работу машиниста и снизить его усталость во время рабочего дня. При необходимости новые поезда смогут быть переведены в беспилотный режим. Состав потребует новых навыков машинистов — их обучение начнется уже этом году.

Салон вагона будет оборудован USB-розетками, модулями Wi-Fi и специальными экранами — интерактивной картой метро. Наддверные табло с бегущей строкой будут информировать о ближайших станциях и пересадочных узлах. Специально для нового поезда впервые сконструировано «умное» окно, которое может транслировать видео на прозрачное стекло.

Такж во внутреннем пространстве вагона предусмотрены зоны для родителей с колясками, а также маломобильных людей и их сопровождающих. Комфортное нахождение в вагоне обеспечит система вентиляции. Освещение будет меняться в зависимости от времени суток — утром тона холодного оттенка, а вечером теплого.

Вагон не имеет углублений, выступов и прямых углов. На наружной поверхности расположены светодиодные элементы, а на лобовом стекле — светящийся логотип метрополитена. Также проектировщики предложили два варианта дверных механизмов с шириной 1 400 и 1 600 миллиметров, что гораздо шире дверей на действующих вагонах. «Эта идея позволит ускорить посадку-высадку пассажиров, сократит стоянку поезда на станции и увеличит пропускную способность метрополитена в целом», — отметил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

Выйти на линию состав сможет в 2022 году. Первыми оценить его смогут пассажиры «красной» линии метрополитена — Кировско-Выборгской.