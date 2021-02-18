СМИ: Роман Абрамович инвестирует в строительство базы отдыха на Ладожском озере

О том, что Роман Абрамович стал учредителем двух новых юридических лиц, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы из Единого государственного реестра юридических лиц. Обе компании, ООО «УК "Норд Эстейт"» и «УК "Юг Эстейт»», зарегистрированы в начале февраля, их основной вид деятельности — управление недвижимостью.

Источники на рынке недвижимости говорят об активном интересе Абрамовича к гостиничным проектам в Геленджике и Карелии. На юге его интересовано создание люксового гостиничного актива с виноградником. В Карелии компанией Абрамовича уже коплен участок на берегу Ладожского озера — для строительства дома для собственных нужд бизнесмена и высококлассного рекреационного комплекса, который будет работать по принципу базы отдыха.

Стоимость строительства люксового отеля в Геленджике и Карелии сопоставима и составляет 37–74 миллионов рублей на номер. Последняя локация очень удачна и ориентирована на туристов из Петербурга. «При этом качественных полноформатных средств размещения, особенно для требовательных туристов, в районе пока очень мало», — отмечает партнер Cushman & Wakefield Марина Усенко.