На Васильевском острове закрылся отель Courtyard by Marriott. Здание приобрел новый собственник

О закрытии отеля сети Courtyard by Marriott на Васильевском острове сообщил генеральный менеджер отеля Courtyard St.Petersburg Center Яков Адамов. Как пишет РБК, в самом отеле заявляют, что он «закрыт навсегда, потому что у здания новый собственник». На официальном сайте станицу отеля также не удается найти — «возможно, ее удалили с веб-сайта Marriott». Покупателя гостиницы не разглашают.

Отель Courtyard by Marriott был построен в 2008 году на 2-й линии Васильевского Острова Балтийской строительной компанией. При запуске компания являлась собственником здания, а международная сеть Courtyard Marriott управляет отелем. Эксперты оценивают сделку по продаже в 100-120 тысяч рублей за квадратный метр при общей площади здания в 16,2 тысячи квадратных метров. Таким образом, отель могли купить за 1,6-1,9 миллиарда.

На сегодняшний день эксперты отмечают резкий рост числа отелей, собственники которых ищут новых покупателей — их выставляют на продажу с 35% дисконтом от обычной цены, но в реальности готовы отдать за 50%. Инвесторы должны быть готовы к тому, что восстановление на гостиничном рынке возможно не раньше 2022-2023 года.

Напомним, туристической отрасли Петербурга потребуется не менее двух лет, чтобы восстановиться и вернуть финансовые показатели на уровень до начала пандемии. Об этом также говорят в Смольном. Такие сроки — даже быстрее, чем ожидают от восстановления мирового туризма. По данным ООН, во всемирном объеме процесс займет до 6 лет.