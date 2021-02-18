В Петербурге выросло суточное число госпитализаций с коронавирусом. Но увеличилось число свободных коек — до почти 41%

По данным из отчета Межведомственного городского координационного совета по противодействию COVID-19 в Петербурге на 17 февраля, в минувшую среду большинство индикаторов эпидемического процесса показали снижение распространения новой коронавирусной инфекции. Исключение — показатель суточной госпитализации взрослых, который вырос на 7,45 % по сравнению с прошлой средой.

«Тренд на снижение распространения инфекции сохраняется. Умеренное повышение уровня госпитализаций рассматривается как эпизодическое явление и сигнализирует, что о полной стабилизации эпидемического процесса речь пока не идет. Важнейшее значение для скорейшей ликвидации циркуляции вируса имеет прививочная кампания и активное участие в ней жителей города», — говорится в отчете.

По состоянию на минувшую среду, 17 февраля, в Петербурге были свободны 3 882 койки для пациентов с коронавирусом — это 40,8% от общего фонда (9 523). Таким образом, число свободных мест для больных COVID-19 увеличивается — еще во вторник, 16 февраля, их было 34,4% (3 771).

За весь период в Петербурге вакцинировано 178 247 человек. Из них 42 424 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 9 502 человека, вторично — 4 084. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 329 942 комплекта. Вакцина ежедневно распределяется по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 102 345 комплектов.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 миллиона 125 тысяч, в Москве — 962 тысячи, в Петербурге — 357 тысяч, в мире — 109 миллиона человек. С 30 января 2021-го кафе, барам и ресторанам Петербурга разрешили работать круглосуточно. Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, на концертах увеличена до 75%, открылись океанариумы, зоопарки и аквапарки, возобновили работу фуд-корты и фуд-плейсы. Остальные ограничения продлеваются до 15 мая. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.