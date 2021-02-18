Фестиваль «День Тома Сойера» возвращается в мае. Вместе с петербуржцами благоустроят три детские площадки

Благотворительный фестиваль «День Тома Сойера» анонсировал новые акции по благоустройству. После вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса организаторы вместе с петербуржцами возьмутся за восстановление как минимум трех детских площадок — Репки, Дракона и еще одной по выбору горожан.
Организаторы определились как минимум с двумя локациями, которые будут восстановлены в мае 2021 года — это детская горка «Репка» на Острове Декабристов в форме огромной репы высотой порядка 5 метров и бетонный «Дракон» во дворе дома №23 по 8-й линии Васильевского острова. Оба объекта созданы художником Владимиром Трубаковым — «Репка»в 1982 году, а «Дракон» незадолго до Олимпиады-80.
Планируется провести работы по благоустройству на еще одном объекте, выбрать который доверят петербуржцам. В ближайшее время организаторы фестиваля «День Тома Сойера» проведут открытое голосование, в числе вариантов:
- Верблюды на Полюстровском, 53
- Звери на Ординарной, 3
- Книга джунглей на Пушкарской, 50
- Краб и Осьминог на Энгельса, 135
- Черепаха на Московском проспекте
- Рыба в саду «Нева» на Пискаревском проспекте
«Прошлый год нас здорово потрепал, и мы пока еще не знаем, где брать все нужные материалы инструменты, кто из гостей придет к нам на праздник и много ли нам удастся сделать. Но что мы точно знаем: мы снова постараемся сделать Репку и Дракона красивыми. «День Тома Сойера» в этом году обязательно будет. В последнее воскресенье весны, 30 мая, мы снова соберемся, чтобы красить, веселиться, знакомиться и помогать другим», — говорят организаторы фестиваля.
Напомним, проект «Том Сойер Фест» был запущен в Петербурге в январе 2019 года. Его задача — восстановление исторической среды. Волонтеры будут искать и восстанавливать здания, представляющие историческую и культурную ценность. «Том Сойер Фест» зародился в Самаре в 2015 году. Затем фестиваль стали проводить в Казани, Саратове, Калуге и других российских городах. Удалось отремонтировать уже около 60 зданий.
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