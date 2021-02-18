Фестиваль «День Тома Сойера» возвращается в мае. Вместе с петербуржцами благоустроят три детские площадки

Организаторы определились как минимум с двумя локациями, которые будут восстановлены в мае 2021 года — это детская горка «Репка» на Острове Декабристов в форме огромной репы высотой порядка 5 метров и бетонный «Дракон» во дворе дома №23 по 8-й линии Васильевского острова. Оба объекта созданы художником Владимиром Трубаковым — «Репка»в 1982 году, а «Дракон» незадолго до Олимпиады-80.

Планируется провести работы по благоустройству на еще одном объекте, выбрать который доверят петербуржцам. В ближайшее время организаторы фестиваля «День Тома Сойера» проведут открытое голосование, в числе вариантов:

Верблюды на Полюстровском, 53

Звери на Ординарной, 3

Книга джунглей на Пушкарской, 50

Краб и Осьминог на Энгельса, 135

Черепаха на Московском проспекте

Рыба в саду «Нева» на Пискаревском проспекте

«Прошлый год нас здорово потрепал, и мы пока еще не знаем, где брать все нужные материалы инструменты, кто из гостей придет к нам на праздник и много ли нам удастся сделать. Но что мы точно знаем: мы снова постараемся сделать Репку и Дракона красивыми. «День Тома Сойера» в этом году обязательно будет. В последнее воскресенье весны, 30 мая, мы снова соберемся, чтобы красить, веселиться, знакомиться и помогать другим», — говорят организаторы фестиваля.